Boeiend jeugdboek over brons

Een jeugdboek over brons – en de auteur geeft zelf aan „Wat is dat nou voor een onderwerp?” Als auteur en archeoloog geeft ze meteen zelf antwoord: „Behoorlijk spannend.” En ze heeft gelijk. Het prachtig uitgevoerde boek ”Brons”, vol sfeervolle illustraties van Sanne te Loo, laat zien dat geschiedenis niet saai is. Integendeel! Linda Dielemans neemt de lezer mee naar de bronstijd, als brons voor de mensen zo veel meer mogelijkheden biedt dan steen. In een knappe mix van fictie en non-fictie gaat ze op zoek naar het verhaal achter bronzen voorwerpen (die onder andere zijn te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden). Op een duidelijke manier legt ze uit hoe brons is ontstaan, waar brons voor werd gebruikt en hoe belangrijk de godenwereld in de bronstijd was. En waarom verdwenen er eigenlijk veel kostbare bronzen voorwerpen in het moeras?

Dielemans en Te Loo bewijzen dat een boek over brons van de eerste tot de laatste bladzijde kan boeien. De verhalen en de illustraties wekken de oude, bronzen voorwerpen tot leven en laten de lezers zien dat geschiedenis van alle tijden is. De auteur, die gebruik heeft gemaakt van het onderzoek van archeologiehoogleraar David Fontijn, eindigt haar verhaal veelzeggend: „Stel je voor dat brons echt kon praten, zoals in de verhalen die je hebt gelezen. Kijk eens om je heen. Is er iets van brons? Pak het er maar bij. Misschien kun jij de verhalen horen.” Na lezing van dit zeer geslaagde boek kijk je anders naar oude (bronzen) voorwerpen.

Boekgegevens

Brons, Linda Dielemans; uitg. Fontaine; 184 blz.; € 19,99