Bill Clinton schrijft thriller ”President vermist”

Oud-president Bill Clinton van de Verenigde Staten heeft een thriller geschreven. Op 4 juni 2018 verschijnt wereldwijd ”President vermist”. Clinton schreef het boek samen met bestsellerauteur James Patterson.

Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Niettemin verdwijnt in Clintons roman de Amerikaanse president spoorloos.

”President vermist” geeft een kijkje achter de schermen van het Witte Huis. Clinton: „Ik maak gebruik van alles wat ik weet over het presidentschap, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt.”

„Het is geweldig om over het ambt van president te schrijven”, aldus Clinton. „James Patterson en ik hebben de drie meest beangstigende dagen in het leven van een president beschreven. En het kan daadwerkelijk gebeuren. Ik denk niet dat lezers president Jonathan Duncan snel zullen vergeten.”

„De samenwerking met president Clinton is het hoogtepunt van mijn schrijverscarrière”, reageert James Patterson. „Het is fantastisch om toegang te hebben tot informatie uit de eerste hand. Lezers zullen van binnenuit ontdekken hoe het is om president te zijn.’

Bekijk hier een video van Bill Clinton en James Patterson over het boek.