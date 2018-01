Bijbelstudie van ds. D. de Wit over de profeet Amos

In de serie ”Kleine profeten”, die de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten samen met uitgeverij Den Hertog uitbrengt, verscheen een deeltje over Amos (8,90 euro), geschreven door ds. D. de Wit, predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Het is het derde deel in deze serie. Het gaat om Bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en gebruik in verenigingsverband. Amos profeteerde in de tijd van het verdeelde koninkrijk en werd door de Heere achter de ossen weggeroepen. De stijl van dit Bijbelboek laat duidelijk zien dat Amos boer was. Zijn boek valt op door zijn prachtige beeldspraak. Vaak maakte Amos, de boer uit Tekoa, gebruik van beelden uit de natuur. Uiteindelijk wijst deze profeet ook op de genade die in Christus wordt geopenbaard. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.