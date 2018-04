Bijbels zoekboek zonder tekst

Pagina’s vol met gedetailleerde tekeningen waar kinderen –en volwassenen– uren naar kunnen kijken. Het zoekboek is een serieus genre geworden. Voor Bijbelverhalen is het idee ook in trek: bijna twee jaar terug verscheen de uitgebreide ”Zoekbijbel” van Marijke ten Cate en Corien Oranje.

Nu is er ook een Bijbels zoekboek gemaakt door Willeke Brouwer. Hierin staat één deel uit de geschiedenis centraal: de woestijnreis van Israël. Het kartonboek van groot formaat telt zeven platen waarop episodes van de tocht van Egypte naar Kanaän zijn afgebeeld. Op één prent staan verschillende gebeurtenissen, bijvoorbeeld Mozes die op de rots slaat, Israëlieten die manna rapen en het volk Amalek dat de Israëlieten aanvalt. Zoekfiguurtjes die op elke plaat voorkomen dagen kinderen uit tot grondig kijken: het zijn Naomi, Jozua, Levi met zijn papa en mama, Mozes en Set, de vogelkooi en het rode mutsje. Het kan verwarrend zijn dat met Jozua wel de Jozua uit de Bijbelverhalen bedoeld wordt, maar dat Naomi een gewone vrouw is en niet de Naomi uit het verhaal van Ruth.

De tekeningen vervagen naar de verte toe en worden dan schetsmatiger. Ze zijn speels en kleurig maar –in tegenstelling tot de ”Zoekbijbel”– nergens luchtig van karakter. ”Van Egypte naar Kanaän” is tekstloos. Soms is dat even lastig: wat wordt met deze tekening precies bedoeld? Over wie gaat het? Dan is het een uitdaging om wat na te lezen in de (kinder)-bijbel. Zie dit boek als prachtig illustratiemateriaal om samen met kinderen Bijbelverhalen over de woestijnreis te verwerken.

Boekgegevens

Bijbels kijk- en zoekboek. Van Egypte naar Kanaän, Willeke Brouwer; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2017; ISBN 978 94 029 0253 2; € 14,95.