Bijbels-historische young adult over woestijnreis Israël

De adder richt zijn kop op en maakt een sissend geluid. Isaï en Seri blijven als aan de grond genageld staan. De angst verlamt hen.

Dan roept een meisje: „Langzaam naar achteren lopen.” Pas als ze het nog een keer roept, ontwaken de jongens uit hun verdoving. Dan gooit het meisje een steen achter de kop van de slang en gilt: „Sla hem dood.” Ze voegt zelf de daad bij het woord en vermorzelt met een andere steen de kop van de slang.

Zo verloopt de eerste kennismaking tussen Isaï, de dromer, en Leila, het slangenmeisje. ”De dromer en het slangenmeisje” is de nieuwste young adult van Nine de Vries, die eerder twee Bijbels-historische romans schreef voor volwassenen.

Isaï trekt met het volk Israël door de woestijn. Dicht bij het Beloofde Land. In Isaï’s veertienjarige leven hebben ze alleen maar rondgetrokken. Maar nu, veertig jaar na de uittocht, zullen ze bijna het Beloofde Land in trekken. Maar de omringende volken zijn niet van zins hen zomaar hun gang te laten gaan.

Midianieten

Tot een van die volken behoort Leila, een Midianitisch meisje. Na hun eerste ontmoeting blijven Leila en Isaï aan elkaar denken. Bijvoorbeeld als Seri en hij het kamp van de Midianieten stiekem gaan bekijken. Een gevaarlijke actie waarbij zij met de schrik vrijkomen, maar die Leila in de problemen brengt. Een van de Midianitische mannen ontdekt de hanger die Leila bij het doden van de slang verloren is, in de handen van Isaï. Omdat de omgang met vrouwen in het Midianitische kamp sowieso niet respectvol is, maakt dit Leila’s positie er niet beter op. Hoe houdt ze zich de man van het lijf die haar oud genoeg vindt om de nacht met haar door te brengen?

In het verhaal, dat beurtelings vanuit het perspectief van Isaï en dat van Leila verteld wordt, maken we kennis met de levenswijze van het volk Israël en het volk van de Midianieten. Er zijn veel Bijbelse gegevens in verwerkt. Zo is het groot feest bij de Israëlieten als zij het leger van de Midianieten verslagen hebben. El Shaddai heeft hun de overwinning gegeven.

Als Isaï later nog een keer Leila ontmoet en zij vertelt hoe ze heet, krijgt hij haar helemaal niet meer uit zijn gedachten. Ze is het mooiste meisje dat hij ooit gezien heeft! Als blijkt dat de meisjes van de Midianieten gespaard worden, waagt Isaï het om een goed woordje voor Leila te doen. Ze wordt als hulp in hun familie opgenomen en Isaï droomt er al van dat ze in het Beloofde Land vlak bij hen woont en ook wil leven volgens de voorschriften van El Shaddai.

Positief-christelijk

Achter in het boek schrijft de auteur een verhelderend hoofdstuk over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt en geeft ze een positief-christelijke boodschap mee: „Veel facetten van de reis door de woestijn zijn vandaag nog steeds van betekenis. De gehoorzaamheid die God van ons vraagt bijvoorbeeld, maar ook mag je dit weten: God is altijd bij je!”

In een recensie over haar eerste roman, ”Machla”, las ik: „Ze schrijft een spannend verhaal zonder ongeloofwaardig te worden, een romantisch verhaal zonder zoetigheid.” Ongetwijfeld geldt dat voor ”Machla”. In haar nieuwste boek wordt het jammer genoeg nergens echt spannend en blijft de romantiek op afstand omdat Leila en Isaï elkaar nauwelijks tegenkomen.

Boekgegevens

De dromer en het slangenmeisje, Nine de Vries; uitg. Columbus; 167 blz.; € 15,99