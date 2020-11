Bette Westera schrijft geschenk Kinderboekenweek 2021

Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 67e Kinderboekenweek. Mark Janssen maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek.

Dat heeft het CPNB dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ”Worden wat je wil” waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.

De Kinderboekenweek heeft in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober.

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor 7,25 euro.

Voor de tiende keer zal Kinderen voor Kinderen bij het thema van de Kinderboekenweek „een passend lied” uitbrengen, dat tevens de titelsong is van het gelijknamige nieuwe album.

Speciaal tijdens de Kinderboekenweek 2021 zullen ook diverse hoofdconducteurs, machinisten en servicemedewerkers van NS gaan voorlezen aan basisschoolleerlingen, en alle vragen over hun beroep beantwoorden.