Belofte en vervulling bij Ralph Erskine

„Jakob droomde, en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte.” God verschijnt aan Jakob en doet hem de heerlijke belofte dat Hij hem niet zal verlaten, totdat Hij zal gedaan hebben hetgeen Hij tot hem gesproken heeft. Het is God Die spreekt, Die Zijn Woord houdt en Wiens trouw zelfs rust op het late nageslacht. In deze verhandeling over Genesis 28:15 stelt Ralph Erskine de belovende en volbrengende God centraal, en hoe Gods belofte vervulling vindt in het leven van de gelovige.

Ralph Erskine (1685-1752) was een Schots puriteins predikant. Hij was tot zijn dood verbonden aan het Schotse Dunfermline. Erskine liet drie zoons na, van wie er twee predikant waren. Ralph Erskine was de jongere broer van Ebenezer Erskine.

Boekgegevens

Belofte en vervulling, Ralph Erskine; uitg. Den Hertog; 92 blz.; € 13,90