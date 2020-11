Auteurs christelijke actieboeken Kinderboekenweek 2021 bekend

De auteurs van de christelijke actieboeken voor de Kinderboekenweek 2021 zijn bekend.

Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Leontine Gaasenbeek. Bram Kasse is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Henriët Koornberg-Spronk schrijft het actieboek voor de bovenbouw.

Van 6 tot en met 16 oktober 2021 is de Kinderboekenweek ook in de christelijke boekhandel. De Kinderboekenweek staat in het teken van ”Worden wat je wil”. Hierbij wordt aangesloten bij het thema van de algemene Kinderboekenweek.

Speciaal voor de Kinderboekenweek in de christelijke boekhandels worden er drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema.

Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek voor 6,95 euro verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor 5,95 euro. De actieboeken voor de midden- en bovenbouw worden ook als luisterboek CD uitgegeven door Uitgeverij De Toren.

Leontine Gaasenbeek

Leontine Gaasenbeek is zelfstandig illustrator. Ze woont en werkt in Almere, heeft vier kinderen en twee hondjes. Ze tekent graag kinderen en dieren, houdt veel van lezen, koken, knutselen en schilderen. Ze heeft inmiddels meer dan 100 boeken en lesmethodes voorzien van illustraties. De laatste jaren heeft ze illustraties gemaakt in prentenboeken, zoals ”Kleine aap en de Panda’s”, ”Wonderlijke Wereld”, ”Oma Kniertje”, ”Papa Panov”, ”De bijtjes van Juliette en Juliaan”, ”Het zwaantje van Brugge”, ”Ik ga op reis en neem je mee”. Ook heeft zij kleurwerk gedaan voor de prentenboeken van Opa Knoest. In 2020 schreef Leontine Gaasenbeek haar eerste prentenboeken ”De Koffer van meneer Brandt” en ”Zoem de bij”.

Bram Kasse

Bram Kasse (1969) schrijft al jarenlang en heeft veel boeken op zijn naam staan. In 2001 debuteerde hij met het boek Razende Rudolf. Later schreef hij onder andere de serie ”Tijs en Jasmijn”, de ”Pas op-serie” en de serie over SuperJoris. Zijn boeken zitten vol spannende en grappige avonturen. Daarnaast geeft Bram Kasse ook verdrietige gebeurtenissen en gevoelens een plaatsje in zijn boeken. Al meerdere keren werd een boek van Bram Kasse genomineerd voor de EigenWijsPrijs en in 2010 won hij deze prijs met het boek ”De rijkste opa van de wereld!”

Henriët Koornberg-Spronk

Henriët Koornberg-Spronk woont in Zwolle met haar man en twee dochters. Van haar hand verschenen de jeugdboeken ”De voetballende ballerina” en ”De klimmende wielrenner”. Delen uit de serie ”FRNZ4EVER”, over vier sportieve vrienden die veel met elkaar appen, maar ook offline het leven delen. In het voorjaar van 2021 verschijnt het derde deel: ”De duikende volleybalster”. Henriët schrijft met humor en vaart, maar in haar boeken zit ook altijd een actueel en serieus thema zoals racisme, grensoverschrijdend gedrag of een eetprobleem. Naast haar schrijfwerk vertaalt Henriët Koornberg-Spronk teksten vanuit het Frans en Duits, en is ze jurylid voor Het Hoogste Woord.

Voor basisscholen

Voor leerkrachten van basisscholen wordt een werkboek gemaakt met lessuggesties en verwerkingen van het thema en de actieboeken. Daarnaast wordt er in samenwerking met Red een Kind een spaaractie opgezet voor scholen.

BCB is één van de participanten van de Kinderboekenweek. Haar bijdrage bestaat uit het uitgeven van drie christelijke actieboeken, de CRIDZ Boekenkrant, de Gedichtenposter/-kaart en een Werkmap voor basisscholen. De campagne stimuleert het schrijven, uitgeven, verkopen en lezen van (christelijke) kinderboeken.