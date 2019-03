Australische roman over zussen en moederschap

Twee zussen die elkaars tegenpolen zijn en tegelijkertijd onlosmakelijk door het levenslot aan elkaar verbonden: dat zijn de hoofdpersonen in de debuutroman van de Australische schrijfster Louise Allan, ”Het lied van zussen”.

Ida stroomt over van moederlijke liefde. Ze droomt van een gezinnetje, maar haar baby’s blijken niet levensvatbaar. Tot drie keer toe verliest ze een kind, iets wat haar voor het leven tekent. Nora daarentegen droomt van een carrière in de muziekwereld. Ze raakt ongepland zwanger van een getrouwde man en trouwt dan tegen haar zin met een oud vriendje. Ze vindt het gezapige huisvrouwenleventje niets en het is dan ook Ida die voor haar kinderen zorgt. Wanneer Nora’s dochter ook zwanger raakt, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Twee zussen, twee gezinnen, twee levens, verbonden door de muziek, die van generatie op generatie door het bloed blijft stromen. ”Het lied van zussen” is geïnspireerd door de voorouders van de schrijfster. Met indringende woorden laat ze het moederschap zichtbaar worden in twee zussen. Het ingeschapen verlangen naar kinderen blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Diepingewortelde patronen worden binnen de familie doorgegeven, totdat iemand de moed heeft om ze een halt toe te roepen. De schuldvraag is niet altijd relevant, zo vertelt Allan. Het is belangrijker om te vergeven, om zo verder te kunnen leven. Een roman vol emoties en schrijnende situaties die uitlopen op een dramatische ontknoping.

Boekgegevens

Het lied van zussen, Louise Allan; uitg. Mozaïek; 383 blz.; 19,95.