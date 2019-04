Arie Kok schrijft actieboek Week van het Christelijke Boek 2020

Het actieboek voor de Week van het Christelijke Boek 2020 wordt geschreven door Arie Kok. Hij volgt daarbij Marianne Grandia op die dit jaar de novelle ”Lichtval” verzorgde.

Het actieboek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Mozaïek. Het is het 42ste actieboek dat door BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken en Muziekvak, wordt uitgegeven.

Arie Kok schreef tot op heden drie romans: ”Morie” (2013), ”Nachtmotet” (2015) en ”Zoete zee” (2018), die alle verschenen bij uitgeverij Mozaïek.

In het actieboek (genre literaire non-fictie) staat een ingrijpende gebeurtenis net na de oorlog centraal. Plaats van handeling een Hollands dorp aan een rivier. Een groot opgroeiend gezin probeert zo goed en kwaad als het gaat invulling te geven aan het dagelijkse bestaan. Tot er zich iets dramatisch voordoet. Kok baseert zich bij het schrijven op de dagboeken van zijn opa.

De promotiecampagne Week van het Christelijke Boek stelt uitgevers en boekhandels in de gelegenheid om de aandacht specifiek op het christelijke boek te richten. De christelijke boekhandels geven van 4 tot en met 14 maart 2020 het actieboek gratis weg, bij aankoop van tenminste € 12,50 aan boeken.

BCB is de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak. Bij BCB zijn meer dan 200 christelijke uitgeverijen, muziekdistributeurs en boekhandels aangesloten. BCB zet zich in voor de collectieve promotie van christelijke boeken en muziek en geeft onder andere actieboeken uit in de Week van het Christelijke Boek en de Christelijke Kinderboekenmaand.