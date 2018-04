Annet Schaap wint Woutertje Pieterseprijs met jeugdboek ”Lampje”

De Woutertje Pieterseprijs 2018 is toegekend aan ”Lampje” van Annet Schaap. De jaarlijkse prijs voor het beste kinder- of jeugdboek werd donderdagmiddag voor de dertigste keer uitgereikt.

Juryvoorzitter Noraly Beyer maakte in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam de winnaar bekend.

Annet Schaap (1965) illustreerde bijna 200 kinderboeken. In Nederland is ze het meest bekend door haar tekeningen bij de ”Hoe Overleef Ik-serie” van Francine Oomen. Maar ze illustreerde ook veel boeken van andere populaire schrijvers, zoals Janneke Schotveld, Manon Sikkel, Jacques Vriens, Annie M.G. Schmidt en Astrid Lindgren.

”Lampje” is haar debuut als schrijver. Hiermee won ze al de Nienke van Hichtumprijs 2017.

Jury

De jury schreef in het juryrapport over Lampje: „Dit sprookjesavontuur over een vuurtorenwachtersdochter, zeemeerminnenzoon en hun vrijheidsstrijd voor eigenheid, is ontegenzeggelijk schatplichtig aan grootheden als Paul Biegel en Hans Christian Andersen. Maar dat heeft Schaap niet in de weg gezeten. In tegendeel. Haar verhaal over het moederloze meisje Lampje dat iedere avond het licht van de vuurtoren doet branden tot ze op een stormnacht geen lucifers meer heeft waardoor een schip vergaat, ze van haar vader gescheiden wordt en naar het spookachtige Zwarte Huis moet verkassen, is wat je zou kunnen noemen een nieuwe klassieker. De plot is spannend en griezelig en sterk qua opbouw. De taal golft als de zee. De metaforen passen het verhaal. En de personages ontroeren. Zoals de vuurtorenwachter die Lampje mist: „Zwiep aan, zwiep uit. Zwiep licht, zwiep donker. Zo heb je een vrouw, zwiep, en een kind, zwiep, een baan, een been. En zo heb je niks. Alsof ze er nooit zijn geweest. (...)

De jury koos dit jaar voor wervelende taal, voor sfeervol beeld en voor oprechte durf: Voor een illustrator die net als haar hoofdpersoon eindelijk heeft durven toegeven aan haar diepe verlangen te willen schrijven, en nu ineens ook schrijver is. Voor een hoofdpersoon die net als Woutertje Pieterse nieuwsgierig is en de wereld met een onbevangen blik tegemoet treedt. Voor een lichtend meisje dat durft te kiezen voor eigenheid, omdat ze is ‘gesneden’ uit dat hout. Dat goeie hout. (…) Heldenhout.”

De jury nomineerde het maximale aantal van zes titels. Behalve om ”Lampje” gaat het om:

”De zweetvoetenman. Over rechtszaken & regels (en een hoop gedoe)”, van Annet Huizing en Margot Westermann; ”En toen, Sheherazade, en toen?”, van Imme Dros en Annemarie van Haeringen; ”Onder mijn matras de erwt”, van Ted van Lieshout en ”Wij waren hier eerst van Joukje Akveld.

Dit jaar bestond de jury naast Noraly Beyer uit Anne-Gine Goemans, Jen de Groeve, Mirjam Noorduijn en Peter de Kan.

De jury beoordeelde kinder- en jeugdboeken die verschenen tussen 1 januari en 31 december 2017.