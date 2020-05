Annemarie van Heijningen schrijft actieboek Week van het Christelijke Boek

Het actieboek voor de Week van het Christelijke Boek 2021 gaat geschreven worden door Annemarie van Heijningen. Zij volgt daarbij Arie Kok op die dit jaar verantwoordelijk was voor het actieboek, met de novelle ”Brood en stenen”.

Dat heeft Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak (BCB) dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Het actieboek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij KokBoekencentrum. De christelijke boekhandels geven van 3 tot en met 13 maart 2021 het actieboek gratis weg, bij aankoop van 15 euro aan boeken.

Het is het 43ste actieboek dat door BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken en Muziekvak, wordt uitgegeven.

Annemarie van Heijningen

Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977) is schrijfster, spreekster en columnist voor EO Visie. Ze is getrouwd en woont in het Groningse Dorkwerd. Van haar (verhalende) non-fictietitels ”Refomeisje” en ”Getrouwd zijn is de hemel niet” verschenen meerdere herdrukken. Recent verscheen ”Dingetjes van dertigers”.

Volgens de BCB heeft Van Heijningen een vlotte pen, zelfspot en durft ze ook ernstig te zijn. „Ze schrijft dingen die we niet hardop durven zeggen, maar die we wel herkennen.”

BCB

BCB is de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak. Bij BCB zijn zo’n 200 christelijke uitgeverijen, distributeurs en boekhandels aangesloten. BCB zet zich in voor de collectieve promotie van christelijke boeken en muziek en geeft onder andere actieboeken uit in de Week van het Christelijke Boek en de Kinderboekenweek.