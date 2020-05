Anne Frank in prenten

Van de prentenboekenserie ”Van klein tot groots” zou iedere basisschool zeker twee delen moeten aanschaffen: die over Anne Frank en over Marie Curie. Er staat geen onvertogen woord in, de platen spreken aan en ook de zwakste lezers krijgen ze uit. De verhalen bevatten weinig tekst, en achterin staat een korte biografie. De serie –over vrouwen uit de wereldgeschiedenis– is bruikbaar vanaf een jaar of zes. ”Marie Curie” gaat over Marie die met haar man radium en polonium ontdekt en de Nobelprijs krijgt. ”Anne Frank” vertelt over Annes gelukkige jeugd in Frankfurt, over het Achterhuis en de trein naar het oosten. Opvallend mooi zijn de zwart-wittekeningen, waarin alleen Annes dagboek kleur heeft.

Boekgegevens

Anne Frank, Maria Isabel Sánchez Vegara en Sveta Dorosheva (ill.); uitg. De Vier Windstreken; 32 blz.; € 14,50