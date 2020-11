Amerikaanse roman: Tegenslag heeft een doel

Bestsellerauteur Terri Blackstock heeft meer dan 7 miljoen verkochte boeken op haar naam staan. Haar boeken zijn onderscheiden met verschillende prijzen, en dit schept verwachtingen bij het lezen van haar nieuwe roman ”Rooksluier”. Op haar website schrijft ze dat ze de lezers wil bemoedigen met de boodschap dat ze nooit alleen zijn. Tegenslagen in het leven hebben altijd een doel.

De hoofdpersonen in haar boek weten alles van tegenslagen. De vader van Brenna is vermoord door de vader van Nate, en alsof dat nog niet genoeg is, is ook Brenna’s huwelijk op de klippen gelopen. Haar ex-man dreigt om haar haar kinderen te ontnemen. Waarom laat God dit allemaal toe? Hij is toch een Helper, een Schuilplaats? Brenna zoekt haar heil in de drank, totdat ze Nate na jaren weer ontmoet. Is de vader van Nate eigenlijk wel schuldig? Tijdens een rechtszaak worden verborgen zaken opgehelderd. Brenna leert dat ze God altijd kan vertrouwen. Aan Hem kan ze haar leven toevertrouwen. Pas dan ondervindt ze echte rust en overgave. Nate helpt haar in haar strijd om haar kinderen. Als moeder proef je de frustratie en de onmacht in haar gevecht om haar kinderen. Hun welzijn gaat boven alles. Blackstock voegt de nodige spanning in haar verhaal toe. Brandstichting, bedreiging en moord komen bij elkaar in een goed opgebouwd plot. Ook de worsteling in het geloof in God is realistisch verwoord. Lijden en tegenslag lijken met God in tegenspraak, maar de woorden van God laten zien Wie Hij echt is.

Boekgegevens

Rooksluier, Terri Blackstock; uitg. KokBoekencentrum; 318 blz.; € 22,99