Amerikaanse roman over wegvoering Joden uit Amsterdam

De Amerikaanse Melanie Dobson laat haar nieuwe roman in Nederland afspelen. Ze kiest voor een moeilijk stukje geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk voor de wegvoering van de Amsterdamse Joden vanuit de Schouwburg naar Kamp Westerbork, onder toeziend oog van de Joodse raad.

De Joodse Anneliese werkt mee aan het registreren van deze Joden, om zo haar eigen leven veilig te stellen. Toch lukt het haar ook om honderden Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te houden. Behalve haar eigen zoontje, dat naar Auschwitz is afgevoerd. Zijn Amerikaanse vader blijkt al jaren voor de oorlog grote investeringen in de Duitse handel te hebben gedaan en zo Hitler te ondersteunen. Zijn nageslacht doet er alles aan om dit te verdonkeremanen. Totdat Ava, een kleindochter, de onderste steen boven haalt. En dan blijken de familiebetrekkingen en intenties veel ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.

”Een kamer vol lichtjes” laat zien hoe moeilijk het is om de volledige waarheid van iets onder ogen te zien. Het boek is een eerbetoon aan gewone mensen met buitengewone moed. Velen hebben honderden levens gered van de gaskamers. Tegelijkertijd wordt het opgedragen aan de vele mensen die zich vandaag inzetten om de levens van kansarme kinderen te redden, zoals in Uganda. Uganda speelt ook een rol in deze roman; heden en verleden hebben meer gemeenschappelijk dan we zouden verwachten. Een boeiende roman met een onverwachte invalshoek.

Boekgegevens

Een kamer vol lichtjes, Melanie Dobson; uitg. KokBoekencentrum; 382 blz.; € 22,99