Amerikaanse roman over schuld en vergeving

Denk je aan Sweethaven, dan denk je automatisch aan eindeloze kampvuuravonden met marshmallows, dagen vol zon op het strand, zwemfestijnen en uitgebreide maaltijden met elkaar.

Tenminste, dat was tien jaar geleden zo voor drie vriendinnen. Maar een van hen, Cassie, is verdronken tijdens een boottocht en de andere twee, Lyndie en Elle, worstelen allebei met schuldgevoelens rond dit overlijden. Hadden ze het kunnen voorkomen? Ook Cassies ouders en broer Tucker kennen deze strijd. Wanneer Elle gaat trouwen in Sweethaven moet ieder afzonderlijk in het reine komen met het zwaarbeladen verleden. En dat kan alleen door dingen hardop uit te spreken en aan het licht te brengen. Lyndie ontdekt wat genade inhoudt. En waar genade komt, komt vergeving. Dan krijgt ook de liefde tussen Lyndie en Tucker een nieuwe kans.

Deze roman van Courtney Walsh start een beetje langzaam. De schrijfster blijft hangen in allerlei onbenulligheden, die het echte verhaal in de weg staan. Naarmate het boek vordert, wint het ook aan diepgang. Vooral Lyndie maakt een mooie ontwikkeling door van acceptatie en loslaten wat geweest is. Ze hunkert naar erkenning en bevrijding en vindt die uiteindelijk. Ook de moeder van Elle komt in een ander licht te staan en wint aan sympathie. De trouwerij van Elle is behoorlijk ‘over de top’ naar Nederlandse begrippen, maar is uitgebreid beschreven. „Voor de lezers van Karen Kingsbury”, staat er op de voorkant. En dat komt heel dicht bij de waarheid.

Boekgegevens

Als je me nu zou zien, Courtney Walsh; uitg. KokBoekencentrum; 375 blz.; € 20,99