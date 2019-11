Amerikaanse roman over kinderhandel in de vroege twintigste eeuw

De nieuwe roman van de Amerikaanse auteur Carrie Turanski begint met een tekst uit psalm 82: „Doe recht aan de geringe en de wees; bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddeloze.”

Dit Bijbelwoord geeft precies het thema weer van ”Een oceaan van hoop”. In deze roman gaat het over arme weeskinderen in Engeland, die ten onrechte op een slinkse manier naar Canada getransporteerd worden om daar kinderarbeid te moeten verrichten. Het verhaal speelt zich af in 1909 in Londen, waar Katie moet toezien hoe haar vader sterft en haar moeder doodziek naar een ziekenhuis wordt afgevoerd. Samen met haar broer en zusje komt ze in een kindertehuis terecht, wat een uitvalbasis blijkt te zijn voor kinderhandel richting Canada. Katies oudere zus gaat op onderzoek uit om het gezin weer bij elkaar te krijgen. Twee respectabele mannen staan haar ter zijde, maar of het hun zal lukken?

Deze roman is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Duizenden kinderen zijn op deze manier in Canada terecht gekomen om daar keihard te moeten werken. Turansky heeft een keurige, haast formele schrijfstijl. Dat maakt het verhaal wat stijfjes. Het onfortuinlijke lot van Katie komt bijna overtrokken over, maar de schrijfster wil laten zien hoe schrijnend en onmenselijk de situaties van de kinderen waren. Uiteindelijk is het God Die voorziet in alle omstandigheden.

Dit is het eerste deel in de serie van ”De familie McAlister”. Deel 2 verschijnt volgend jaar.

Boekgegevens

Een oceaan van hoop, Carrie Turansky; uitg. KokBoekencentrum; 384 blz., € 21,99