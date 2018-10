Amerikaanse roman over herstel en vergeving

Bij het lezen van de nieuwste roman van de Amerikaanse schrijfster Katherine Reay bestaat het gevaar dat je je hart compleet verliest aan Italië. Restaurateur Emily vliegt van Atlanta naar het Italiaanse dorpje Montevello en stapt in een wereld van smalle straatjes, gekleurde huizen, eindeloze kopjes espresso, cipressen en olijfbomen. Ze spreekt amper een woord Italiaans en wordt ook niet al te gastvrij door haar gloednieuwe schoonfamilie ontvangen. Maar wanneer ze een muurschildering in de kerk gaat schoonmaken en restaureren, komen er confronterende familiegeheimen vrij.

Na ”Dear Mr. Knightley” is dit Reays tweede roman die in het Nederlands is vertaald. Het is een heerlijke vakantieroman die je meevoert naar een zonovergoten Italië, het land van warm brood en pizza, van sterke familiebanden, hechte dorpsgemeenschappen en temperamentvolle personages. Reay laat de lezer meekijken in het proces van restaureren en herstellen, zowel letterlijk als figuurlijk. Sommige dingen kunnen niet hersteld worden, ook dat is iets wat Emily onder ogen moet zien. Ze maakt als personage een innerlijke groei door.

De schrijfstijl is vlot en levendig en de roman is doorspekt met Italiaanse woorden. De sfeer is zeer herkenbaar weergegeven, de schrijfster laat de lezer even vertoeven in het zonnige Italië. De thematiek is echter zeker niet oppervlakkig. Er is altijd een mogelijkheid voor vergeving, wat er ook gebeurd is in iemands leven. De muurschildering van de overspelige vrouw uit het evangelie van Lukas staat hier symbool voor. Voor wie gesmuld heeft van ”Dear Mr. Knightley” is dit een aanrader.

Boekgegevens

”Een portret van Emily Price”, Katherine Reay; uitg. Kok, Utrecht, 2018; ISBN 978 90 297 2798 3; 352 blz.; € 19,99.