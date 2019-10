Amerikaanse roman over de strijd tegen slavernij

Hoewel de Amerikaanse Burgeroorlog ruim anderhalve eeuw geleden plaatsvond, inspireert hij nog steeds auteurs om deze geschiedenis in te duiken en bekende en onbekende feiten samen te voegen met de nodige fictie en te construeren tot een leesbaar verhaal. Lynn Austin schreef over deze periode haar bekende trilogie ”Refiner’s Fire” en ook Tamera Alexander gaat er een serie aan wagen, waarvan ”Dat beloof ik” het eerste deel is.

Deze burgeroorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten speelde zich af tussen 1861 en 1865 en deze roman gaat over 1864. De hoofdpersoon is gouvernante Lizzie, die tegen de slavernij is. Zij wordt de rechterhand van chirurg Phillips wanneer het huis een ziekenhuis wordt voor gewonde soldaten. Het is een aaneenschakeling van het amputeren van ledematen, het overlijden van zwaargewonden en de confrontatie met het zinloze van deze veldslag van Franklin. Lizzie is vastbesloten haar aandeel te leveren in de strijd tegen de slavernij en gaat twee slaven leren lezen. Er ontwikkelt zich een bijzondere verstandhouding tussen de arts en Lizzie, hoezeer ze ook elkaars tegenpolen zijn. Er staat één man in de weg: de man met wie Lizzie gaat trouwen. Een christelijke historische roman vol dramatiek en oorlogsgeweld op het kantelpunt van een roerig tijdperk. Alexander besluit in haar nawoord: „U hebt een voorvechter; Zijn Naam is Jezus. Hij is alles wat u nodig hebt. Alle beloften uit het levende Woord van God zijn waar en eeuwigdurend.” En deze belijdenis ligt ten grondslag aan ”Dat beloof ik”.

Boekgegevens

Dat beloof ik, Tamera Alexander; uitg. Van Wijnen; 432 blz.; € 21,-