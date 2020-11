Amerikaanse roman over de Boston Tea Party

Wanneer je de geschiedenis van de Amerikaanse onafhankelijkheid induikt, kom je een belangrijk conflict tegen: de Boston Tea Party in 1773. Deze strijd, waarbij uiteindelijk een grote partij thee overboord werd gezet door de patriotten, staat centraal in het leven van Emma. Emma wordt gedwongen te trouwen met een kille, agressieve man, om zo het geheim van een andere man te waarborgen. Ze zet haar leven in om haar aandeel in de oorlog te leveren, en wordt gevangengenomen en gemarteld. Wat is eerbaarder: vrijheid of loyaliteit? Niet alleen bij Emma draait het om deze vraag, ook Hayley worstelt om het antwoord te vinden. Zij leeft een paar eeuwen na Emma en wil Navy Seal worden om zo het land te dienen. Ze brengt daarvoor offers, waaronder de liefde van Ethan. Maar is het dat allemaal waard? Wanneer ze een theekist krijgt met een heel oud document, gaat Hayley met Ethan op onderzoek uit en blijken de levens van Emma en Hayley met elkaar verbonden te zijn door bloedbanden.

”De Theekist” is een boeiende historische roman over een thema dat de eeuwen door actueel is. Ben je van waarde om dat wat je doet of om wie je vanbinnen bent? Twee vrouwen doorleven de strijd om te kiezen voor het juiste, al zijn hun omstandigheden totaal verschillend. Ze moeten angst overwinnen en kracht laten zien, om hun leven het hoofd te bieden. De schrijfster spreekt haar verlangen uit dat we als lezers net als Emma en Hayley onze ware identiteit in God zullen vinden.

Boekgegevens

De Theekist, Heidi Chiavaroli; uitg. KokBoekencentrum; 368 blz.; € 23,50