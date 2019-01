Amerikaanse roman: Megan smacht al haar hele leven naar een donorhart

Megan smacht al haar hele leven naar een donorhart. Dan zou ze alles kunnen doen waar ze zó naar verlangt en wat haar tweelingzus Chrystal allemaal wel doet. Maar wanneer ze eindelijk een nieuw hart heeft, verandert haar leven nauwelijks. Totdat ze de bucketlist krijgt van het meisje van wie haar nieuwe hart is geweest. Megan besluit samen met haar zus de lijst af te werken, wat verstrekkende gevolgen zal hebben.

Schrijfster Lindsay Harrel heeft een goed thema bedacht, maar helaas erg oppervlakkig uitgewerkt. De impact van een slecht hart en het ontvangen van een donorhart is onvoorstelbaar groot, zowel voor de betrokken persoon als voor de omgeving. Dat aspect is goed terug te vinden in het verhaal.

Een bucketlist afwerken is niet origineel maar kan wel bijzondere dingen opleveren. De twee zussen bezoeken prachtige landen, die soms heel kort worden aangestipt en absoluut niet tot hun recht komen. Daarbij wisselt de toon van het boek soms binnen een pagina. Wijze analyses worden onderbroken door kinderlijke uitingen, zodat je je afvraagt: gaat het nu om een stel tieners of om volwassen vrouwen van begin dertig?

Megan is tijdens de reis ook op zoek naar God. Jezus brengt vrijheid. Volgens Harrel is het aan Megan of ze voor de vrijheid kiest of niet. „Help ons allen om dapper genoeg te zijn die voor onszelf op te eisen.” De Bijbelse notie van genade om deze vrijheid te mogen ontvangen, is hier ver te zoeken.

Boekgegevens

Twee zussen. een donorhart & een bucketlist, Lindsay Harrel; uitg. KokBoekencentrum; 350 blz.; € 19,99.