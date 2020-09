Amerikaanse roman: kinderen in een inrichting

Hartverscheurend en ongelooflijk triest is het verhaal van de jonge Brighton. Ze is doodverklaard en leeft in een psychiatrische inrichting in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Ze bestaat wel, maar heeft geen leven. Geen vriendinnetjes, geen school, geen kleren, geen liefde. Ze draagt een ziekenhuishemd, leeft te midden van patiënten onder wie haar moeder en wordt vooral begeleid door verpleegster Joann.

Net als Brighton is Angel ook zo’n verborgen kind. Tussen hen ontwikkelt zich een onverbreekbare vriendschap, dwars door de moeilijke omstandigheden in de inrichting. Op een bijzondere manier weten ze uit deze hel te ontsnappen maar komen in een compleet andere wereld terecht. Wanneer Brighton bejaard geworden is, blikt ze terug op haar leven en geeft ze de lezer een inkijkje in haar bestaan als kind. Het is een verhaal waar je buikpijn van krijgt en dat je af en toe weg moet leggen en waar je hart van in je keel klopt. De mensonterende omstandigheden waarin het meisje opgroeit, de akelige behandelingen die ze ondergaat, de dwangbuizen, de injecties en de separeer komen op een schrijnende wijze aan het licht. De schrijfster onthult laagje voor laagje het duistere verleden van Brighton en de geheimen die de kliniek herbergt. De opbouw van het boek met de flashbacks naar de kliniek intrigeert mateloos, hoe bizar het ook is. ”De verborgen kinderen” is een indrukwekkend relaas van twee kinderen die slachtoffer zijn van het handelen van volwassenen. Toch wint de hoop: „Alle duisternis van de wereld kan niet het licht van een enkele kaars doven.”

Boekgegevens

De verborgen kinderen, Elizabeth Byler Younts; uitg. KokBoekencentrum; 384 blz.; € 22,99