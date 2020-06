Amerikaanse roman: Huis vol herinneringen

Een huis vol herinneringen, dat is wat juffrouw Everleigh nalaat aan de jonge Beck. Ze schijnen elkaar te kennen van jaren geleden, maar Beck herinnert zich niets. En dat is precies wat de beide vrouwen verbindt. Everleigh verloor haar man tijdens een heftige tornado en Beck verloor haar vader bij het instorten van de Twin Towers op 9/11. Om te overleven is vergeten soms de enige optie, maar om echt verder te leven moeten ze allebei de vergeten dingen onder ogen zien. Kan een nieuwe liefde de plek innemen van iemand om wie je rouwt?

Het huis op nummer 7 is een huis met een prachtige herinneringskamer, waarin het verleden een plek krijgt om te blijven herinneren maar ook om een nieuw leven te omarmen. Rachel Hauck laat zien dat trauma’s diepe sporen na kunnen laten bij mensen. Soms is het te pijnlijk om mensen en gebeurtenissen te herinneren en is het makkelijker om te vergeten. Zowel Everleigh als Beck heeft haar eigen strategie ontwikkeld om door te gaan met leven na een zwaar verlies. De schrijfster laat beide vrouwen afwisselend aan het woord, waardoor het verhaal steeds verspringt en de spanning meer en meer wordt opgebouwd. Af en toe duikt de mysterieuze Joshua Christian op in het verhaal, die altijd levens verandert. Wanneer God mensen aanraakt, ontstaan heling en genezing. Samen met Hem is er een nieuw begin mogelijk, welke rampen je ook hebt meegemaakt. En dit geloof in God is ook hetgene wat samenbindt over de jaren heen.

Boekgegevens

Het huis op nummer 7, Rachel Hauck; uitg. KokBoekencentrum; 376 blz.; € 22,50