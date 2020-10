Amerikaanse roman: Dilemma’s bij de amish

Met meer dan honderd boeken op haar naam is de 71-jarige Beverly Lewis een bekende schrijfster onder de christelijke auteurs. Veel van haar boeken gaan over de Old Order amish in Lancaster County. Zo ook deze nieuwe roman, ”De tondeldoos”.

Het blijft intrigerend waarom iemand het moderne ”Englische” leven achter zich laat en zich volledig toewijdt aan een leven dat bepaald wordt door de bisschop, strenge gedragsregels en weinig eigen vrijheid. De vader van Sylvia heeft deze stap gezet, maar bewaart in een oude tondeldoos wel een aantal aandenkens aan zijn oude leven. Wanneer Sylvia deze herinneringen stiekem bekijkt, komen lang verzwegen geheimen aan het licht. Vader Miller moet in de ban, en het is maar de vraag of zijn gezin dit zal overleven. Maar wie heeft vader eigenlijk aangegeven bij de bisschop?

Voor de echte amishfans is dit een prachtige roman met veel dilemma’s die eigenlijk in elke roman terugkomen. Beverly Lewis heeft vooral de vader op een heel liefdevolle manier in het verhaal verweven. Hij laat zien dat alleen de totale overgave aan de Heere echte vrijheid en vrede kan brengen en niet een krampachtig leven volgens de regels van de amish. De verzoening met zijn vrouw en de leden van de gemeenschap heeft nog maar net een klein beginnetje gemaakt, als er een vreemde jonge vrouw arriveert, die beweert dat ze een dochter van Sylvia’s vader is. De gevolgen die haar komst heeft, zijn beschreven in deel 2, ”Het zakhorloge”.

Boekgegevens

De tondeldoos, Beverly Lewis; uitg. De Parel; 290 blz.; € 20,50