„Zonder de pioniers Albert Plesman en Anthony Fokker zou de luchtvaart nooit zo’n vlucht hebben kunnen nemen.” Met deze woorden opent het tekst- en fotoboek dat is samengesteld naar aanleiding van het afscheid van de Fokkervliegtuigen bij KLM (Cityhopper). Met de laatste commerciële vlucht van een Fokker 70 bij de KLM in oktober 2017 eindigde de 77-jarige periode waarin de KLM en haar dochters met Fokkertoestellen vlogen. In ”Farewell Fokker 70” passeren in vogelvlucht ook zo’n vijftien vooroorlogse Fokkers de revue. Van de F.II tot de F.VIII (Pelikaan) en de F.24. De laatste kwam niet verder dan de tekentafel. Verder aandacht voor de ‘modernere’ F-27, F-28, Fokker 50, 70 en 100 die bij de KLM in bedrijf waren. Het voormalige regeringsvliegtuig, de Fokker 70 met registratie PH-KBX, komt ook in beeld. Inclusief een interview met koning Willem-Alexander, die mede op dit toestel vloog. Meer dan 40 KLM’ers, enkele fokkerianen en de curator in het Fokkerfaillissement komen in het fraai uitgevoerde boek met hun herinneringen aan het woord. Lezenswaardig is het uitgebreide relaas van Fokkercurator Arnold Leuftink. Over de onderhandeling met de leverancier van de kunststoffen zijwanden en bagagebakken voor de Fokker 70 ten tijde van het faillissement zegt hij: „We zijn door de wringer gehaald, zoals nergens anders. We konden niet anders doen dan het dubbele vooraf betalen”. En: „Of Fokker gered had kunnen worden, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Het had naar mijn mening in elk geval gemoeten.” Eind mei 1997 gingen de deuren dicht. In mijn ogen is het industrieel, sociaal, commercieel en onderwijskundig een drama dat de vliegtuigbouw in Nederland moest ophouden”.

Boekgegevens

”Farewell Fokker 70. Het verhaal. Dutch at Heart”, Charley Valette; uitg. Stichting Farewell MD-11 i.s.m. KLM Cityhopper, 2017; ISBN 978 90 824 6661 4; 242 blz., circa 550 foto’s; € 33,95.