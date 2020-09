Actieprentenboek maakt kinderen wegwijs in de geschiedenis

Kleuters leven vooral in het hier en nu. Hun tijdsbesef is nog groeiend en jaartallen zijn voor hen onbekend. ”Vroeger” laat jonge kinderen vooral denken aan bijvoorbeeld Ot en Sien, ridders of dinosaurussen. Met het actieboek ”Tijdmachien”, geschreven voor de Kinderboekenweek, gaat Michel de Boer een stapje verder: in dertig bladzijden worden sprongetjes in de tijd gemaakt, van de Middeleeuwen tot nu. Daarbij komen behalve ridders, de eerste fiets en de eerste auto ook historische figuren als Leeghwater, Van Leeuwenhoek en Rembrandt voorbij.

Of het allemaal landt bij kleuters, is de vraag. Het gaat vooral om even aanstippen, zonder de diepte in te gaan, of uitleg te geven. Toch kan het prikkelen tot nieuwsgierigheid. De omslagposter geeft een tijdlijn met meer informatie, een handig hulpmiddel.

Het boek is geschreven en getekend door De Boer. De illustraties zijn gestileerd, in sprekende kleuren. De tekst is steeds gevat in korte vierregelige gedichtjes, waarin een parmantig jongetje ik-figuur is. „Op bladzij 3 en 4 help ik / een Duitse meneer. / Samen drukken we de Bijbel, / wel meer dan 100 keer.” Het ritme is helaas niet altijd soepel, bijvoorbeeld in de tekst over de ouderwetse fiets: „Ik sjees naar beneden / op een hoge bi. / Rijden met deze fiets / is echt geen makkie.” In het boek is ook aandacht voor het leren van cijfers: de eerste zestien bladzijden worden bij hun telgetal genoemd in het gedicht. Al met al is het een grappig boek dat gebruikt kan worden als eerste kennismaking met geschiedenis.

Boekgegevens

Tijdmachien, Michel de Boer; uitg. Buddy Books; verkrijgbaar vanaf de Kinderboekenweek, € 6,95 (tot en met 31 oktober)