Aanbod van genade stempelde werk ds. Iz. Kok

Zeventig jaar geleden verscheen het boekje ”Het aanbod van Gods genade”, samengesteld door ds. R. Kok, „predikant der Geref. Gemeente te Veenendaal.” Blijkens de ondertitel was het bedoeld om aan te geven dat dit aanbod der genade werd „gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen.” Het boekje is al jaren in mijn bezit. Onlangs trof ik het ook aan in een kringloopwinkel. Het was een exemplaar met veel onderstrepingen en uitroeptekens. En hier en daar ook een vraagteken.

En nu verscheen opnieuw een Kok-boek, over hetzelfde thema: ”Gods beloften voor u. Over het aanbod van Gods genade in de prediking”. Ds. Iz. Kok (1930-1995), uit wiens nagelaten werk dit boek is samengesteld, was hervormd predikant, onder meer in Rotterdam-Zuid en Veenendaal.

De inhoud van deze bundel betreft een beperkte keus uit het vele wat ds. Kok jr. ooit heeft geschreven. Het bevat een bloemlezing uit studies, overdenkingen en andere pennenvruchten. Alle hebben betrekking op het aanbod van Gods genade, een onderwerp dat zijn homiletische en pastorale inspanningen vele jaren achtereen heeft gestempeld. Ongetwijfeld hing dat samen met de kerkelijke weg van zijn vader, die (aldus het Woord vooraf) „omwille van het Evangelie geschorst is.” Tegelijkertijd blijkt uit dit boek dat ds. Kok op een zelfstandige en toegewijde manier dit thema heeft bestudeerd en verwerkt. Terecht noteren de predikanten J. Hoek en R. van Kooten, neefs van ”oom Ies”: „Dat hij met dit onderwerp niet uit een reactiehouding bezig was, blijkt uit het feit dat ds. Iz. Kok steeds zorgvuldig met twee woorden sprak. Hij dacht diep na over zowel de aanbieding van Gods beloften als de vervulling ervan in de weg van wedergeboorte en bekering. Juist in deze evenwichtigheid ligt de blijvende actualiteit van zijn getuigenis.” Ds. Kok benadrukte dat „het moet komen tot een waarachtig omhelzen en aannemen van de genadige beloften van het Evangelie. Immers Gods beloften maken ons niet rijk, maar laten ons zien wat we missen en niet missen kunnen, en wat de Heere ons uit genade wil schenken.”

De in dit boek opgenomen bijdragen zijn van verschillende aard. Zo bijvoorbeeld een preek over het levende Brood uit de hemel (Joh. 6:50). Ook twee lezingen, in 1987 gehouden tijdens gemeenteavonden van zijn gemeente in Rotterdam. Vele jaren eerder legde hij doctoraalexamen af bij de Utrechtse prof. dr. S. van der Linde. De toen ingeleverde scriptie over ”Aspecten van de relatie belofte en verkiezing bij Calvijn” is ook opgenomen. Het is een leerzame uiteenzetting waarin de jonge kandidaat met veel citaten uit het werk van Calvijn op een evenwichtige wijze schrijft over zaken als: de tweeërlei kinderen van het verbond, de algemene en bijzondere verkiezing, de genoegzaamheid van het offer van Christus, en de weg waarin de Heere Zijn beloften vervult. Graag had ds. Kok zijn bevindingen nader willen uitwerken in een wetenschappelijke dissertatie. Helaas is het daarvan niet gekomen.

Niet alleen Calvijn maar ook latere schrijvers hebben ds. Iz. Kok bevestigd in de juistheid van zijn benadering. Met recht beriep hij zich zowel op de Nederlandse Jac. Koelman als op de Schotse gebroeders Erskine. Het was in de lijn van deze bewogen predikers dat ds. Kok als een ware herder worstelde om het behoud van de aan hem toebetrouwde schapen. De volgende woorden van ds. Koelman maakte hij in een van zijn geschriften tot de zijne: „Onbekeerde en onvernieuwde zondaars, wilt u zo verder gaan totdat u sterft of zult u terugkeren? Waak op, waak op, doe uzelf geweld aan! (…) Haast u tot Christus en ontvlucht uw zonden, want de dood en de hel volgen u op de hielen, vrees en beef. Roep sterk tot God en worstel met de Allerhoogste. Zie, de deur is open! De troon van de genade staat voor uw ogen en God vertoont Zich op de troon. De Hogepriester over het huis van God staat gereed om Zijn werk te doen, namelijk mensen tot God te brengen om ze genade te bewijzen en barmhartigheid te doen verkrijgen tot tijdige hulp.”

Gods beloften voor u. Over het aanbod van Gods genade in de prediking, ds. Iz. Kok (samengesteld en ingeleid door drs. M. D. Geuze); uitg. Jongbloed/Groen; 249 blz.; € 16,95