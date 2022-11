NAVO-oefening in cruciaal gebied voor Baltische staten

Poolse en andere NAVO-troepen hebben in het uiterste noordoosten van Polen een oefening gehouden. Het oefengebied op circa 250 kilometer ten noordoosten van Warschau heet de Suwalki Corridor. Het is dunbevolkt en er ligt over hemelsbreed 65 kilometer de enige landgrens tussen de Baltische staten en de rest van de NAVO. Ten noordwesten van de corridor ligt de Russische regio Kaliningrad en ten zuidwesten ligt Belarus.