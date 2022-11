Beoogde noodopvang Someren vermoedelijk in brand gestoken

In een gebouw aan De Hoof in het Brabantse Someren is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. In het gebouw zou vanaf komende week een noodopvang voor maximaal 450 asielzoekers in gebruik worden genomen, meldt de gemeente. De brandweer heeft voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de brand is aangestoken. Ook de politie gaat uit van brandstichting, zei een woordvoerster donderdagochtend. De politie doet onderzoek.