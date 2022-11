De politie was afgelopen zaterdag met meer dan tweehonderd agenten aanwezig in Staphorst, waar betogers die tegen Zwarte Piet hadden willen protesteren werden aangevallen door een menigte. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Volgens de politie is dat een forse inzet. „Bij een hoogrisicovoetbalwedstrijd is doorgaans sprake van zo’n 150 agenten.”