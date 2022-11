President Macron gaat contact opnemen met ambtgenoot Poetin

De Franse president Emmanuel Macron gaat naar eigen zeggen de komende dagen contact opnemen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hij wil in de eerste plaats over de nucleaire energie in Oekraïne praten en in het bijzonder over de grote kerncentrale aan de rivier de Dnjepr in de provincie Zaporizja. Die is in handen van Rusland en Oekraïne meldt herhaaldelijk dat Russische strijdkrachten de centrale beschieten. Rusland zegt dat Oekraïne de centrale vaak vanaf de noordelijke oever van de rivier beschiet.