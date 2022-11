Bij een schietpartij in een Walmart-winkel in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Virginia zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de politie. Het precieze aantal doden en gewonden is nog onduidelijk, maar volgens de lokale tv-zender WAVY zijn er niet meer dan tien mensen omgekomen. Een van die doden is de schutter zelf, aldus de politie.