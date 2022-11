Europese Commissie niet te spreken over Nederlandse begroting

De Europese Commissie is niet te spreken over de Nederlandse ontwerpbegroting die het kabinet in Brussel heeft ingediend. Volgens het dagelijks EU-bestuur wil Nederland miljarden euro’s extra uitgeven, in een situatie van hoge inflatie, die niet in lijn zijn met Europese afspraken. De commissie verzoekt Nederland dringend „de nodige maatregelen te nemen” om te zorgen dat het verwachte overheidstekort en de overheidsschuld in 2023 niet verder toenemen.