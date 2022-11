Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) is in de Tweede Kamer hard gebotst met justitieminister Dilan Yeşilgöz. Simons bevroeg de minister tijdens het vragenuur over het geweld dat is gebruikt tegen mensen die in Staphorst wilden protesteren tegen Zwarte Piet. Ze vindt dat de minister daar te lichtzinnig mee omgaat.