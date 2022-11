Enkele uren voor de openingsceremonie van het WK in Qatar hebben zondag ruim vijfhonderd mensen in de Domkerk in Utrecht een herdenkingsdienst bezocht voor de arbeiders die omkwamen bij de bouw van de WK-stadions. Volgens de organisatoren hadden zo’n 250 mensen zich vooraf aangemeld, maar ze hielden er al rekening mee dat de dienst mogelijk nog meer mensen zou trekken.