Voorbij is de coronapandemie zeker nog niet, maar de situatie begint er wel steeds beter uit te zien. Als er in de komende maanden niets geks gebeurt, komt het einde in zicht, en de beruchte ‘code zwart’ in de zorg is voorlopig ver weg. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).