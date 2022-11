Minister praat met vissers

Landbouwminister Piet Adema (r.), die ook visserij in zijn portefeuille heeft, stapte vrijdag in Scheveningen aan boord van de SCH 63 ”Quo Vadis”. Deze boomkorkotter is eigendom van rederij Jaczon, een dochteronderneming van visconcern Cornelis Vrolijk. De minister werd rondgeleid door vlootmanager Anton Dekker, die tevens vice-voorzitter is van de Nederlandse Vissersbond. ’s Avonds sprak Adema met vissers over de problemen in hun sector. De sector kampt met hoge brandstofprijzen, waardoor het voor veel schepen niet rendabel is om uit te varen. beeld Jos van Leeuwen