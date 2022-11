Op 24 november is het 450 jaar geleden dat de Schotse reformator John Knox (1513-1572) stierf. Een groot deel van zijn leven speelde zich af in Schotland, maar verschillende keren moest hij uitwijken naar Engeland of Frankrijk. De reformator verbleef ook in Frankfurt en Genève – bij Calvijn. Een overzicht van zijn leven in jaren en plaatsen.