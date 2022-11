Uitspraak omvangrijke strafzaak rond neerhalen vlucht MH17

Ruim acht jaar na de ramp en meer dan 2,5 jaar na aanvang van het strafproces, doet de rechtbank donderdag uitspraak in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17. Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines, vertrokken van Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, neer boven Oost-Oekraïne. Het vliegtuig was uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders.