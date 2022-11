Honger maakt veel in mensen los. Sommigen vluchten naar een ander continent. Anderen verdwijnen in de criminaliteit. Weer anderen sterven. Met het project Food For LiFe Malawi (FFFM) is voedselgebrek voor altijd verleden tijd. Nooit meer honger! Duizenden staan in de rij om mee te doen. Wilt u hen helpen?