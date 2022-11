Twee Russische raketten zijn in het Poolse grensgebied met Oekraïne terechtgekomen. Daarbij kwamen zeker twee mensen om het leven, melden Poolse media. In sommige berichten is sprake van slechts een kruisraket. Inmiddels wordt door de Poolse zender Radio Zet gemeld dat het „hoogstwaarschijnlijk” brokstukken waren van een raket die door de Oekraïense strijdkrachten werd geraakt.