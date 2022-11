Rusland heeft opnieuw het energienetwerk in Oekraïne op grote schaal gebombardeerd. Er zijn in het hele land raketaanvallen geweest die in veel regio’s stroomuitval hebben veroorzaakt. De toestand is volgens de regering ‘kritiek’. Er zijn raketaanvallen gemeld van Lviv in het westen tot Charkov in het oosten. Ook de hoofdstad Kiev werd door raketinslagen getroffen.