Nederland steekt volgend jaar miljoenen extra in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev. „De daders moeten verantwoordelijk worden gehouden.” Tijdens het bezoek ging het luchtalarm in de stad af.