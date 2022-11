“Stress is een heel normale reactie op een gebeurtenis”, vertelt Jorian de Vries. Hij is GZ-psycholoog bij De Hoop ggz. “Het geeft een signaal dat er iets moet gebeuren. Deze nuttige emotie maakt je lichaam klaar voor een actie. Je hartslag versnelt, je krijgt het warm en je spant je spieren aan. Hierdoor is je focus beter.”