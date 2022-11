De Tweede Kamer spreekt op een later moment verder met verantwoordelijk minister Carola Schouten over de pensioenwet. De pensioenwoordvoerders van de fracties hebben de voorbije weken al meer dan 60 uur over de wet gesproken, eerst in commissiezalen en sinds vorige week in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Tot een slotakkoord kwam het donderdag nog niet.