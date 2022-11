Topambtenaar blijft betrokken bij onderzoek naar Arib

De topambtenaar die in het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is aangesteld als aanspreekpunt tussen het presidium en het onafhankelijk onderzoeksbureau Hoffman, wordt vooralsnog niet vervangen. Ze heeft niet de leiding over het onderzoek en heeft zelf geen klacht ingediend tegen de werkwijze van Arib toen zij Kamervoorzitter was. Dat stelt het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, in een reactie op kritiek op de rol van het hoofd HR bij het onderzoek.