Advent. Een periode van verwondering, rust en bezinning – in aanloop naar het grootste wonder ooit: de geboorte van onze Heiland. Schrijf je in en leef met ons mee naar Kerst. Je ontvangt dan tijdens de Adventsperiode iedere week vrijblijvend onze podcast en video, een overdenking passend bij het thema van die week, en een inspirerend lied of gedicht.