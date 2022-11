Nederlandse personenauto’s, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen maken gezamenlijk nog altijd minder kilometers dan voor corona. Afgelopen jaar legden voertuigen met een Nederlands kenteken gezamenlijk bijna 134 miljard kilometer af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was dat 5 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 11 procent minder dan in 2019.