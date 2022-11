In Duitsland is, na een twee jaar durend onderzoek, 350.000 zwaar illegaal kilo vuurwerk in beslag genomen, bestemd voor de Nederlandse markt. De handelswaarde van het aangetroffen vuurwerk bedraagt volgens de politie enkele miljoenen euro’s. De afgelopen weken zijn tien verdachten aangehouden en de politie sluit meer arrestaties niet uit.