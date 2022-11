De laatste stembureaus zijn gesloten in de Verenigde Staten, waar tussentijdse verkiezingen zijn gehouden die mogelijk de machtsverhoudingen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat veranderen. In beide kamers hadden de Democraten van president Joe Biden aan de vooravond van de verkiezingen een nipte meerderheid. De laatste staat waar nog gestemd kon worden was Alaska.